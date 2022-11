Lagman, o prato que sabe a Uzbequistão (e onde se mete a mão na massa)

Se tivéssemos de definir o Uzbequistão através de um prato, um dos mais fortes candidatas seria o lagman, uma receita popular de massa e legumes estaladiços perfumados com estrela de anis pimenta sichuan.

"O Lagman apareceu no Uzbequistão durante a era da Grande Rota da Seda e este é um dos meus pratos favoritos", conta Bahriddin Chustiy, um dos mais famosos chefs e proprietários de restaurantes do Uzbequistão.

Bahriddin Chustiy assumiu como missão tornar a comida uzbeque famosa em todo o mundo. Autor de vários livros de culinária, viaja pelo país em busca de receitas inspiradoras. À Euronews, revelou o segredo para levar um pouco da história e gastronomia locais à cozinha de cada um.

RECEITA: Lagman uzbeque

Ingredientes

Massa:

2 Ovos

400 ml Água

1 c.c Sal

Molho:

800 g Carne

2 Pimentos

1 ou 2 Tomates

1/2 Couve chinesa Bosai

1 Cabeça de alho

1 Ramo de aipo

1 Ramo de alho selvagem

1 Ramo de cebola dzhusai

350 ml Óleo vegetal

4 ou 5 c.s Molho de pimentão

Especiarias q.b - hoju (pimenta de Sichuan), anis estrelado, cominho, pimenta preta moída, gengibre, sementes de coentro

Marinada:

1/2 c.s Fécula de batata

2 c.s molho de soja

Marinar a carne com antecedência. Para a marinada, misturar ovos, fécula de batata e um pouco de molho de soja. Acrescentar a carne cortada em fatias, envolver e colocar no frigorífico durante várias horas.

Entretanto, numa taça, verter água, ovos e sal, misturar bem, adicionar farinha e amassar. Deixar a massa descansar durante 20-30 minutos. Após a massa ter descansado, amassá-la com as mãos, cortar em tiras e formar "salsichas", esticando um pouco. Untar com óleo e enrolar num recipiente, cubrir com película aderente e reservar durante 20-30 minutos.

Na segunda etapa, esticar a massa com as mãos, enrolando-a sobre a mesa. Untar com óleo, voltar a cubrir e retirar após 20, 30 minutos. Esticar a massa descansada finamente e cozinhar em água a ferver durante 2 minutos.

Cortar todos os ingredientes para o molho. Colocar a carne em óleo quente e fritar com um pouco de alho. De seguida, adicionar alternadamente todos os legumes excepto o tomate. Depois de adicionar especiarias, sal e tomates, mexer uma vez e desligar o lume. Verter o caldo de carne e polvilhar com folhas de aipo picadas. Verter a massa cozida com molho e servir.