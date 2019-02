Uso da impressão 3D na construção evita desperdício

Graças à impressão 3D é possível massificar o design personalizado na construção de uma casa, numa perspetiva de desperdício zero. A euronews entrevistou o presidente de uma empresa holandesa que ambiciona revolucionar a arquitetura.

"As diferenças entre a construção digital e a construção tradicional têm a ver com o facto de no primeiro caso só usarmos a quantidade necessária de materiais porque a impressão é realizada camada a camada, até à finalização do objeto.

Em segundo lugar, o tempo necessário para o design e a para a construção é mais reduzido porque é tudo digitalizado numa linha de produção. Em terceiro lugar, a digitalização permite aproximar o design das pessoas", afirmou Hans Vermeulen, presidente da Aectual.

"Acreditamos que a tecnologia vai melhorar exponencialmente nas próximas décadas. E nesse sentido podemos criar uma rede para produzir em grande escala e tornar o processo acessível às pessoas do mundo inteiro que precisam desesperadamente de uma casa. Acreditamos que como humanos temos de poder encontrar a solução para dar a toda a gente uma casa adequada", acrescentou o responsável.