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Incêndio e fumo negro erguem-se sobre o porto e as infraestruturas energéticas de Odessa
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Vídeo. Ucrânia: ataques de drones russos atingem Sumy e Odessa à medida que trégua da Páscoa se aproxima

Últimas notícias:

Drones russos atingem Sumy e Odessa, ferem duas pessoas e danificam casas e infraestruturas energéticas, enquanto Putin propõe breve cessar-fogo de Páscoa

A Ucrânia informou que duas pessoas ficaram feridas num ataque nocturno com drones russos contra a região de Sumy, onde um edifício residencial de cinco andares incendiou, indicaram na sexta‑feira os serviços de emergência. Várias viaturas ficaram igualmente destruídas no ataque e as equipas de socorro tiveram de suspender as operações devido a sucessivas ameaças de novos ataques. O incidente evidencia os riscos persistentes para os civis, numa altura em que os combates continuam antes de um cessar‑fogo proposto para a Páscoa.

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Durante a noite, drones atingiram também infra‑estruturas portuárias e energéticas em Odessa, provocando falhas de electricidade mas sem fazer novas vítimas, segundo responsáveis regionais. A força aérea ucraniana afirmou que dezenas de drones foram lançados sobre todo o país, sublinhando a dimensão das hostilidades em curso.

Os ataques ocorrem numa altura em que o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma trégua de 32 horas, entre as 14:00 (CET)de sábado e o final de domingo, para coincidir com a Páscoa ortodoxa. O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que Kiev está pronta para acompanhar qualquer paragem nos combates, embora os cessar‑fogo anteriores tenham falhado em grande medida.

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