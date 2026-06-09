Vídeo. Ucrânia: ataques em Zaporizhzhia e Sumy matam três civis e ferem dezenas

Em Zaporizhzhia, as autoridades regionais informaram que duas mulheres morreram e 18 pessoas ficaram feridas, entre as quais quatro crianças, depois de um ataque atingir uma zona residencial. Equipas de emergência evacuaram moradores, assistiram os feridos e trabalharam para extinguir os incêndios provocados pelo ataque.

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Vários blocos de apartamentos, habitações, veículos e quiosques de mercado ficaram danificados, e destroços espalharam-se pelas ruas adjacentes. O chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov, afirmou que o ataque visou infraestruturas civis e provocou destruição significativa na zona.

No nordeste da Ucrânia, outro ataque com drone atingiu um edifício residencial de cinco andares na cidade de Konotop, na região de Sumy. Equipas de salvamento recorreram a cães pisteiros e equipamento especializado para vasculhar os escombros e resgatar sobreviventes, enquanto responsáveis locais indicaram que uma idosa morreu e três pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança.

A Rússia afirmou ter intercetado 310 drones ucranianos durante a noite, enquanto a força aérea ucraniana referiu que as forças russas lançaram 155 drones, dos quais 124 foram abatidos ou neutralizados. A troca de ataques evidencia a pressão contínua sobre zonas civis longe da frente de combate.