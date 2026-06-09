Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Mulher empurra o carrinho do bebé junto a uma oficina automóvel destruída por um ataque russo em Zaporizhzhia
No Comment

Vídeo. Ucrânia: ataques em Zaporizhzhia e Sumy matam três civis e ferem dezenas

Últimas notícias:

Ucrânia reportou novas vítimas civis a 8 de junho, depois de drones russos atingirem zonas residenciais em Zaporizhzhia e Sumy.

Em Zaporizhzhia, as autoridades regionais informaram que duas mulheres morreram e 18 pessoas ficaram feridas, entre as quais quatro crianças, depois de um ataque atingir uma zona residencial. Equipas de emergência evacuaram moradores, assistiram os feridos e trabalharam para extinguir os incêndios provocados pelo ataque.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Vários blocos de apartamentos, habitações, veículos e quiosques de mercado ficaram danificados, e destroços espalharam-se pelas ruas adjacentes. O chefe da administração militar regional, Ivan Fedorov, afirmou que o ataque visou infraestruturas civis e provocou destruição significativa na zona.

No nordeste da Ucrânia, outro ataque com drone atingiu um edifício residencial de cinco andares na cidade de Konotop, na região de Sumy. Equipas de salvamento recorreram a cães pisteiros e equipamento especializado para vasculhar os escombros e resgatar sobreviventes, enquanto responsáveis locais indicaram que uma idosa morreu e três pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança.

A Rússia afirmou ter intercetado 310 drones ucranianos durante a noite, enquanto a força aérea ucraniana referiu que as forças russas lançaram 155 drones, dos quais 124 foram abatidos ou neutralizados. A troca de ataques evidencia a pressão contínua sobre zonas civis longe da frente de combate.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE