Canadá inicia extradição de diretora da Huawei para os EUA

O Canadá iniciou o processo de extradição da diretora financeira da gigante tecnológica chinesa Huawei para os Estados Unidos da América.

Na sexta-feira, o Departamento de Justiça do Canadá emitiu uma autorização para dar início ao processo de extradição de Meng, filha do fundador da Huawei, que foi detida pelas autoridades do Canadá a pedido dos Estados Unidos, no dia 01 de dezembro, quando fez escala em Vancouver a caminho do México.

A detenção abriu uma crise diplomática entre Pequim e Otava. Após a detenção da diretora da Huawei no Canadá, a China deteve dois cidadãos canadianos: o diplomata Michael Kovrig e o empresário Michael Spavor, acusados de colocar em risco a segurança nacional.

O Ministério Público norte-americano acusa a Meng Wanzhou e a Huawei de terem contornado as sanções dos Estados Unidos contra o Irão e de terem roubado segredos industriais do grupo norte-americano de telecomunicações T-Mobile.