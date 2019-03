Tamanho do texto

A União Europeia prolongou, por mais um ano, as sanções contra 12 indivíduos ucranianos, antigos membros do governo pró-russo do ex-Presidente Viktor Yanukovych.

O congelamento de bens e restrições de viagem foram decretadas há cinco anos.

Os ex-altos-funcionários são acusados de se terem apropriado de fundos do Estado ucraniano e de abuso de poder.