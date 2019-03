"Breves de Bruxelas": Orbán e o PPE, Lei da Acessibilidade, Segurança Rodoviária e Populismo

Parece cada vez uma certeza de que Viktor Orbán e o partido húngaro Fidesz vão ser suspensos ou expulsos do Partido Popular Europeu. Apesar das várias tentativas para convencer o primeiro-ministro húngaro a recuar nalgumas das suas políticas, as diferenças mantém-se, mesmo depois do líder do PPE se ter reunido pessoalmente com Orbán.

O debate para a suspensão ou expulsão do Fidesz do PPE acontece depois de 13 partidos, entre eles o PSD e o CDS, terem pedido formalmente que o partido húngaro fosse alvo de uma sanção interna.

Este é o tema de abertura do programa "Breves de Bruxelas", que passa em revista a atualidade europeia diária. Em destaque estão, também, as seguintes notícias: