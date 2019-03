Número de pedidos de asilo em queda

Tamanho do texto

O número de requerentes de asilo na União Europeia no ano passado voltou a descer.

As informações são avançadas pelo gabinete de estatística da União Europeia, Eurostat, que publicou esta quinta-feira os números mais recentes

Os estados-membros da União Europeia registaram 580 mil pedidos de asilo em 2018, menos 11% do que em 2017 e menos de metade do número registado no pico da crise migratória em 2015.

A maioria dos requerentes de asilo é proveniente da Síria, Afeganistão e Iraque, o equivalente a cerca de 30% dos pedidos de asilo.

Os números agora registados são idênticos aos números alcançados em 2014, ano anterior ao início da crise migratória.