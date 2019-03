Clima: Fevereiro, um mês de extremos

Em fevereiro, a temperatura global esteve acima da média cerca de 1,1ºC.

Foi registada muita humidade na maior parte dos EUA, particularmente no estado da Califórnia. O hemisfério sul registou menos humidade em relação à média.

Na Europa, fevereiro começou com temperaturas muito baixas, com menos 12 graus em relação à média do mês.

No início do mês, nevões na Bósnia-Herzegovina provocaram inundações e deslizamentos de terra. As condições mudaram para o extremo aposto no final do mês, com um registo de vários incêndios florestais na França, Espanha e Roménia.

Os indicadores globais do clima dizem-nos que o gelo do mar está a diminuir globalmente, com uma clara tendência descendente no Ártico.

Na Antártica, a extensão do gelo do mar de fevereiro tem estado abaixo da média nos últimos quatro anos.