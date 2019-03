Tocha para Tóquio 2020 lembra as cerejeiras em flor

Já é conhecida a tocha olímpica que vai percorrer o Japão, entre março do próximo ano e o dia 24 de julho, em que vai acender a chama olímpica na cerimónia de abertura dos Jogos de Tóquio.

A tocha mede 71 centímetros, pesa pouco mais de um quilo e, quando vista de cima, faz lembrar uma flor de cerejeira, uma homenagem à árvore que embeleza o Japão durante um curto período na primavera. A própria cor do objeto foi descrita pela organização dos jogos como estando entre o Sakura e o dourado - Sakura é o nome dado no Japão às flores de cerejeira.

É feita de alumínio, 30% do qual foi reciclado a partir de entulho das residências temporárias construídas depois do terramoto e do tsunami de 2011. Tem a assinatura do "designer" e artista contemporâneo Tokujin Yoshioka.