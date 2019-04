Organizadores de Tóquio 2020 alteram horários das provas

Tamanho do texto

As maratonas masculina e feminina dos Jogos Olímpicos de Tóquio no próximo ano vão começar mais cedo do que o previsto.

Em vez de começarem às sete da manhã, o tiro de partida terá lugar uma hora antes, às seis horas, hora local.

Por detrás da decisão está o receio de uma nova vaga de calor que no ano passado provocou a morte a mais de uma dúzia de pessoas.

"Penso que é mais equilibrado. Os atletas dizem que assim é possível prepararem-se uma vez que sabem qual é o plano. Assim podem fazer o condicionamento de forma a darem o melhor na altura dos Jogos", afirma o diretor desportivo e campeão olímpico, Koji Murofushi.

A vaga de calor em Tóquio no ano passado levou os termómetros a ultrapassarem os 40 graus centígrados.

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2020 afirmam que as alterações foram aprovadas pelos organismos internacionais ligados ao atletismo.

A cerimónia de abertura está prevista para o dia 24 de julho de 2020.