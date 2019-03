Tamanho do texto

stava num contentor de bananas a bordo de um cargueiro sul-americano e foi apreendida pelas autoridades ucranianas. 257 quilos de cocaína pura com um valor estimado de 45 milhões de euros. A apreensão foi feita no porto ucraniano de Odessa no mar negro.

A agência de segurança SBU explicou que o mais certo era a droga ter como destino os mercados europeus. Foi aberto um inquérito de grande escala para determinar responsáveis e levá-los à justiça,