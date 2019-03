Comediante é favorito para a presidência da Ucrânia

Em cima do palco, Volodymyr Zelensky está habituado a fazer rir. Mas agora, o comediante ucraniano, famoso pela interpretação de um presidente numa série televisiva, parece estar decidido a levar a política a sério e passar da ficção à realidade. Sem experiência nas andanças políticas, Zelensky é candidato às presidenciais na Ucrânia e arrisca-se a ganhar as eleições na primeira volta, já este domingo.

Este cenário implicaria ter mais de 50% dos votos contra o Presidente Petro Poroshenko, que concorre a um segundo mandato, e a a ex-primeira-ministra Yulia Tymoshenko.

Os ucranianos vão às urnas pela primeira vez desde a anexação da Crimeia, em 2014. O vencedor das eleições vai herdar uma nação em conflito há cinco anos com os separatistas pró-russos, no leste do país. A tensão com a Rússia marcou o primeiro mandato de Poroshenko, também desgastado por denúncias de corrupção.

Caso ninguém chegue a uma maioria absoluta, a segunda volta das presidenciais fica agendada para 21 de abril.