F1: Hamilton vence GP do Bahrein

Lewis Hamilton venceu, este domingo, o Grande Prémio do Bahrein de Fórmula 1.

O piloto britânico da Mercedes tirou partido dos problemas mecânicos do Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que partiu da pole position e liderou a corrida por um largo período.

Hamilton ultrapassou Leclerc a nove voltas do fim, seguido do companheiro de equipa Valtteri Bottas, que o fez a três voltas da bandeira de xadrez.

A Mercedes ocupou, assim, os dois primeiros lugares do pódio do Grande Prémio do Bahrein. A Ferrari, com Leclerc, ficou em terceiro.

Na classificação mundial, a liderança continua a pertencer ao finlandês Valtteri Bottas, que soma 44 pontos, mais um do que Lewis Hamilton.

Em terceiro está o belga Max Verstappen, com 27 pontos, mais um do que Charles Leclerc.