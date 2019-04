Lucros recorde para um clube de futebol

Tamanho do texto

Nunca os resultados financeiros de um clube de futebol foram tão positivos.

O Tottenham Hotspur fechou a época passada com mais de 130 milhões de euros de lucro líquidos.

Dinheiro resultante da venda de jogadores, da boa prestação na liga dos campeões e de terem tido mais espetadores no estádio de Wembley, casa emprestada enquanto o novo estádio era construído.

O treinador do Tottenham, Mauricio Pochettino, salienta no entanto que é sempre melhor ter casa própria.

"Acho que estávamos certos em mudar-nos para cá apesar do risco. Mas acho que, no futebol, se queremos alcançar coisas importantes, então precisamos ser corajosos e fomos corajosos em mudarmo-nos e em jogarmos aqui esta época."

A nova casa custou mais de mil milhões de euros e a inauguração correu bem aos Spurs. Vencerem o Crystal Palace por 2-0.

Apesar dos bons resultados, o Tottenham ainda não consegue competir financeiramente com os principais clubes da liga inglesa. No ano passado, por exemplo, gastou 170 milhões de euros em salários de jogadores, cerca de metade do Manchester United.