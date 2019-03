Tottenham abre novo estádio aos adeptos

Tamanho do texto

Depois de três anos de construção e mais de mil milhões de libras esterlinas - duas vezes e meia o investimento inicialmente previsto - o novo estádio do Tottenham abriu finalmente as portas aos adeptos este domingo, que puderam assim ver de perto a nova "catedral" do clube londrino.

Com capacidade para cerca de 62 mil pessoas, tem estreia oficial marcada para o dia 3 de abril, quando os Spurs vão receber em casa o Crystal Palace, num jogo da Primeira Liga inglesa.

O novo White Hart Lane foi construído no mesmo local onde esteve, desde 1899, o antigo estádio do Tottenham. Durante os trabalhos, a equipa esteve alojada no mítico estádio de Wembley.