Bebel Gilberto e Miguel Ângelo no Festival da Primavera de Budapeste

Budapeste volta a abrir as portas do Festival da Primavera e este ano incluindo Bebel Gilberto e o renascentista Miguel Ângelo no programa.

A brasileira atua a 18 de abril no Jazz Club local, num dos mais de 150 eventos promovidos no âmbito do festival e distribuídos por 40 espaços da capital da Hungria.

Ez történt a #BTF2019 második napján. #ittahelyem // This happened on the 2nd day of the #BSF2019 #thisismyplace Publiée par Budapesti Tavaszi Fesztivál sur Dimanche 7 avril 2019

Uma das principais atrações deste ano é contudo a exposição sobre a obra do renascentista italiano Miguel Ângelo, patente ao público no Museu das Belas Artes de Budapeste, integrando obras cedidas por alguns dos mais famosos museus do mundo como a Galeria Uffizi, de Florença, terra natal do artista, mas também do Museu Britânico, de Londres, do Louvre, de Paris, ou do Albertinna, de Viena.

Na abertura da mostra "O Triunfo do Corpo", a diretora da coleção de desenhos da Galeria Uffizi, destacou que "o mérito desta exposição, mais do que apenas celebrar Miguel Ângelo com 29 desenhos de altíssima qualidade, é o sublinhar a vitalidade do desenho e do tema da interpretação do corpo numa articulação cultural muito mais subtil e ampla."

"Fiquei surpresa, e até divertida, ao ver a proximidade entre a famosa velha do Miguel Ângelo e a jovem e bela 'Vénus Pudica' de Raffaello", enalteceu ainda a italiana Marzia Faietti.

O Festival da Primavera de Budapeste fecha portas a 22 de abril, mas a exposição de Miguel Ângelo continua no Museu das Belas Artes da capital magiar até 30 de junho.