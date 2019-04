Títulos da dívida grega abaixo do nível de 2006

Da Grécia continuam a chegar bons sinais da recuperação económica e o país atrai cada vez mais os olhos dos investidores.

Esta segunda-feira, pouco mais de dois meses depois do regresso aos mercados, os títulos da dívida pública grega a 10 anos cairam para o nível mais baixo dos últimos 13 anos, descendo pela primeira vez abaixo do limiar dos 3,5 por cento desde janeiro de 2006.

O clima positivo da economia grega, que beneficiou na semana passada do fecho da segunda avaliação pós-resgate e da "luz Verde " do Eurogrupo ao desembolso de 970 milhões de euros à Grécia, estará a atrair investidores, que perdem o interesse nas grandes economias europeias, como a alemã, onde os títulos estão nos zero por cento, ou a britânica, minada pela incerteza do Brexit.