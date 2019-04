Mais um março com temperaturas recorde

Tamanho do texto

O mês de março marcou uma temperatura 1,3 graus acima da média. O mesmos dados do que o valor recorde de março de 2017, o mais quente de sempre.

Pelo mundo, o Irão foi alvo de chuvas intensas, que levaram a cheias em várias regiões e fizeram mais de 70 mortes

Já África foi palco de uma das maiores tragédias dos últimos anos. O ciclone Idai deixou milhares de pessoas desalojadas e centenas de mortos.

O indicador do clima global apontou para uma descida de 22 metros na espessura do gelo dos glaciares desde a década de 60.

Na semana passada, foi anunciado que a perda de gelo dos glaciares na última década é responsável por 30% do aumento do nível do mar.