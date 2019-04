Kenneth deixa Moçambique em estado de alerta

Tamanho do texto

Depois de deixar um rasto de destruição na ilha francesa de Maiote, o ciclone Kenneth segue em direção a Moçambique. As autoridades de Maputo subiram o estado de alerta.

O governo anunciou esta quarta-feira a interrupção das aulas nas escolas das cidades de Cabo Delgado devido ao ciclone que pode atingir o norte do país esta quinta-feira.

Também a Cruz Vermelha deixou alertas para os possíveis impactos da passagem do Kenneth: foram destacados voluntários no norte de Moçambique para alertar as comunidades.

Ainda a recuperar dos efeitos do Idai, na cidade da Beira, agora, e de acordo com dados oficiais, perto de 692 mil pessoas estão em zonas consideradas de risco no norte de Moçambique.