O "Senhor Danúbio" e a proteção do maior rio da UE

Chamam-lhe Senhor Danúbio. Ivan Zavadsky trabalha na Comissão Internacional para a Proteção do Rio Danúbio. O rio passou por grandes transformações económicas ao longo de 150 anos, graças a um desenvolvimento a nível industrial e logístico, que teve grandes consequências.

"A Comissão Internacional para a Proteção do Rio Danúbio é o resultado da cooperação entre catorze países e a União Europeia. Ajudamos nos trabalhos de forma concertada. Prestamos assistência, por exemplo, no que diz respeito à resolução de problemas comuns em quadros legais diferentes," diz Ivan Zavadsky.

"Nos últimos vinte anos, foi possível reduzir os níveis de poluição das águas da bacia do Danúbio. Reduzimos os níveis de fósforo em 50% e de azoto em 20%. É o resultado de um trabalho conjunto entre vários países com o objetivo de reduzir a poluição."

"As pessoas podem pensar que a Comissão é uma instituição que fornece apenas uma plataforma para debate, com a presença de Governos e de burocratas para o desenvolvimento de políticas e comparação de datos para controlo. E isso é importante, mas também divulgamos informação e ajudamos as pessoas a terem mais responsabilidade para as os habitantes da região, para as pessoas."