Semana Europeia da Vacinação decorre até dia 30

A Semana Europeia da Vacinação, que começou quarta-feira, pretende promover as vacinas como um dos meios mais baratos e eficazes de prevenir doenças infecciosas graves.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as vacinas evitaram pelo menos 10 milhões de mortes entre 2010 e 2015, mas ainda há quase 20 milhões de crianças por vacinar ou sem todas as vacinas no mundo.

A Europa regista o maior número de casos de sarampo da última década. "Doenças como o sarampo não fazem distinção: não interessa se vivemos na parte mais rica ou mais pobre da cidade, se vivemos numa área rural ou urbana, se temos estudos ou não", realça Leida Lazeri, responsável pela OMS na Hungria.

O Plano de Ação Global de Vacinas, que tem como o objetivo melhorar o acesso às vacinas em todas as regiões do mundo, começou bem, mas tem vindo a perder força.

Ledia Lazeri aponta algumas razões para a diminuição da vacinação nalgumas partes do mundo: "Muitas comunidades queixam-se das deslocações aos locais de vacinação. Alguns pais não são conscientes de que as doenças que as vacinas podem prevenir são muito sérias e não levam esta questão tão a sério como deviam. E outros estão mal informados sobre a segurança e a eficácia das vacinas".

A Semana Europeia da Vacinação termina na próxima terça-feira. A Organização Mundial da Saúde considera que os movimentos antivacinas são uma ameaça.