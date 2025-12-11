Crianças russas viciadas em "garrafas" de chocolate bielorrusso com conhaque

Os bombons de chocolate com recheio alcoólico estão a ganhar cada vez mais popularidade na Rússia na véspera das festas de fim de ano. De acordo com o canal Telegram «Baza», os bombons com licor forte estão a ser comprados em massa nos mercados online por estudantes, a quem não é permitido comprar bebidas alcoólicas nas lojas.

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De acordo com a publicação, os jovens compram ativamente “garrafinhas” de chocolate e outros doces alcoólicos com licor e conhaque dentro, para levar secretamente para as festas.

Os jovens estudantes russos experimentaram os doces com álcool devido a uma tendência viral nas redes sociais, que promoveu as pequenas garrafas da fábrica de confeitaria bielorrussa “Kommunarka” e as “peras” francesas.

O conteúdo dos recipientes de chocolate, observa a publicação, é suficiente para encher metade de um copo. O preço médio é de até 2 mil rublos (cerca de 22 euros) por um conjunto de várias unidades.

Há jovens que dizem que, depois de comerem alguns doces, sentem náuseas e tonturas, provavelmente devido a uma forte intoxicação alcoólica.

"Pequenas alegrias podem criar um grande milagre!"

Em resposta às publicações, o fabricante bielorrusso de doces garantiu que as “garrafas de chocolate com conhaque” e as “garrafas de chocolate com licor” são produzidas de acordo com receitas aprovadas pelo Ministério da Saúde da República da Bielorrússia. “Estes produtos pertencem ao grupo dos “produtos de confeitaria” e não se enquadram na categoria de produtos alcoólicos, para os quais são estabelecidas restrições de idade”, diz o comunicado. “A questão do consumo de produtos de confeitaria com álcool por crianças é da responsabilidade dos pais. O consumo desses produtos, como de qualquer outro, deve ser moderado”.

No entanto, as "garrafas milagrosas" são promovidas não só como um atributo de celebração, mas também como uma fonte de força nos dias úteis da semana. "Para que a semana seja realmente produtiva, é preciso começá-la bem!" - insistem os slogans publicitários da empresa, chamando aos doces com licor e conhaque "o segredo da inspiração e da energia". "Estes rebuçados darão uma incrível carga de positividade e força para toda a semana! - afirma "Kommunarka". - Não se esqueçam: as pequenas alegrias podem criar um grande milagre!".