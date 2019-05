"Quem está errado é o jornal New York Times"

O cartunista António Antunes, conhecido apenas pelo nome próprio enquan to artista, reiterou a defesa do desenho publicado em primeira mão no jornal Expresso, mas que provocou ondas de choque na Casa Branca após republicação na quinta-feira pelo Jornal norte-americano New York Times (NYT).

O Presidente dos Estados Unidos não ficou satisfeito pelo pedido de desculpas do jornal nova-iorquino pela alegada ofensa antissemita e sublinhou não ter recebido pessoalmente o arrependimento do diário "pelas notícias falsas e corruptas publicadas diariamente".

"Claro que não é" antissemita, começou por dizer-nos o artista quando questionado pela acusação que foi dirigida ao "cartoon" republicado pelo NYT.

Assista à entrevista completa de António no leitor no topo do texto.

Apesar de ter cedido à pressão da Casa Branca, retirado o "cartoon" de António e difundido um pedido de desculpas, o NYT terá publicado um outro desenho satírico caricaturando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na edição internacional do jornal.