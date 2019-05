Futuro profissional de Casillas em risco

A recuperação de Iker Casillas será lenta e demorada. Esta é, para já, a única certeza quanto ao futuro do guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Iker teve um enfarte do miocárdio durante o treino desta quarta-feira. O médico do clube explicou que o jogador foi rapidamente diagnosticado e assistido. Já no hospital fez um cateterismo - um procediment que permite facilitar a circulação sanguínea.

Em declarações ao Porto Canal, Nelson Puga refere que tudo está em aberto quanto ao futuro profissional do jogador. O médico não descarta no entanto um regresso aos relvados.

Casillas Usou as redes sociais para tranquilizar os adeptos e amigos, garantindo que tem as "forças intactas".

O Real Madrid emitiu um comunicado a elogiar o eterno capitão madrilista. Foram muitos os jogadores, treinadores e clubes que manifestaram apoio público a Casillas.

Mucha fuerza amigo Iker Casillas ?! Que recuperes pronto! ? Stay strong my friend Iker Casillas ?! Get well soon! ? Muita força amigo Iker Casillas ?! Recupera rápido! ? #ikercasillas Publiée par Luís Figo sur Mercredi 1 mai 2019

Carlo Cutropía, empresário de Iker Casillas, assumiu à Cadena Cope, de Espanha, que o guarda-redes teve, apesar de tudo, "sorte por ter sofrido um enfarte durante o treino, com os médicos do clube por perto".