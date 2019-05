Iker Casillas internado de urgência

Tamanho do texto

Iker Casillas foi internado de urgência depois de sofrer um enfarte agudo do miocárdio. O futebolista espanhol deu entrada esta quarta-feira no Hospital da CUF, no Porto, onde foi submetido a um cateterismo cardíaco.

A sessão de treino para preparar a receção ao Desportivo das Aves aproximava-se do final quando Iker Casillas sentiu uma indisposição. Prontamente assistido pela equipa médica do Futebol Clube do Porto, o futebolista espanhol teve de ser transportado de urgência para o hospital.

De acordo com o comunicado do clube campeão nacional, Casillas "está bem, estável e com o problema cardíaco resolvido".

O guarda-redes chegou ao Porto em 2015 e rapidamente se tornou numa referência nos azuis-e-brancos. Conta mais de mil jogos ao mais alto nível no seu palmarés, tendo ganho tudo o que havia para ganhar com a camisola do Real Madrid e da seleção espanhola.

A notícia rapidamente deu a volta ao mundo, com várias figuras ligadas ao desporto-rei a mostrarem a sua solidariedade para com o lendário guarda-redes.