Jogos Olímpicos de Paris 2024 começam hoje com futebol e râguebi

O primeiro dia de Paris 2024 arranca às 15h00 CET com os jogos de futebol masculino entre a Argentina e Marrocos e o Uzbequistão e Espanha.

Os Jogos Olímpicos de 2024 arrancam hoje com os primeiros jogos de futebol e de râguebi de sete, dois dias antes da cerimónia oficial marcada para sexta-feira.

A expetativa é enorme, uma vez que Paris 2024 já estabeleceu um recorde ao vender 8,6 milhões de bilhetes, o valor mais elevado de sempre.

Os eventos de abertura incluem dois jogos de futebol às 15h00 CET: Argentina x Marrocos, em Saint-Étienne, pelo Grupo B, e Uzbequistão x Espanha, em Paris, pelo Grupo C.

O jogo Austrália-Samoa abrirá a competição de râguebi de sete em Paris apenas meia hora mais tarde, às 15h30 CET.

Eis o programa completo para quarta-feira:

Futebol, fase de grupos

Argentina x Marrocos (15h CET, Saint-Étienne)

Uzbequistão x Espanha (15h CET, Paris)

Guiné x Nova Zelândia (17h, horário de Brasília, Nice)

Egipto x República Dominicana (17h CET, Nantes)

Iraque x Ucrânia (19h CET, Lyon)

Japão-Paraguai (19h CET, Bordéus)

França-EUA (21h CET, Marselha)

Mali x Israel (21h CET, Paris)

Rugby sevens, grupo masculino

Austrália-Samoa (15h30 CET, Paris)

Argentina x Quénia (16h CET, Paris)

França x Estados Unidos (16h30, horário de Brasília, Paris)

Fiji-Uruguai (17h CET, Paris)

Irlanda x África do Sul (17h30, horário de Brasília, Paris)

Nova Zelândia x Japão (18h CET, Paris)

Austrália x Quénia (19h CET, Paris)

Argentina x Samoa (19h30, horário de Brasília, Paris)

França x Uruguai (20h CET, Paris)

Fiji x Estados Unidos (20h30, horário de Brasília, Paris)

O estádio Stade Geoffroy-Guichard é visto em Saint-Etienne, França, terça-feira, 23 de julho de 2024. AP/Silvia Izquierdo

Futebol: República Dominicana estreia nos Jogos Olímpicos contra o Egipto

Os fãs da República Dominicana não poderão assistir à poderosa equipa de basebol do país nos Jogos Olímpicos de Paris, depois de o desporto ter sido excluído da lista de 2024. Mas a equipa de futebol masculino vai ocupar o lugar.

A estreia da nação caribenha é reforçada por um plantel com vários atletas que jogaram em ligas europeias. A maioria deles representará o país pela primeira vez em França.

"Tenho a oportunidade de representar as minhas raízes e, no fim de contas, é isso que me está no sangue", disse Oscar Ureña, nascido em Espanha, filho de pais dominicanos. "Eles estão muito felizes e orgulhosos de mim por ter ido."

A equipa dominicana, conhecida como "Sedofútbol", contratou o espanhol Ibai Gomez em fevereiro passado. Gomez, que jogou em nove equipas profissionais, incluindo o Athletic de Bilbao e o Alaves, reformou-se em novembro de 2022 e começou a sua carreira de treinador com o Santutxu em Espanha há um ano.

"A verdade é que fiquei surpreendido com a chamada. Joguei durante 14 anos, mas a minha carreira como treinador está apenas a começar", disse Gomez.

Antoine Dupont, de França, caminha na zona de ensaio após o ensaio francês contra os Estados Unidos durante um jogo de râguebi Vancouver Sevens, sexta-feira, 23 de fevereiro d AP/Ethan Cairns

Rugby Sevens: Fiji busca o terceiro ouro consecutivo

França iniciará a sua campanha de medalhas no râguebi de sete, quando defrontar os Estados Unidos no seu primeiro jogo da Pool B.

O Stade de France estará esgotado e a maior parte das atenções estarão viradas para a estrela Antoine Dupont quando os franceses derem o pontapé de saída no terceiro jogo de um torneio masculino de três dias.

O mesmo acontecerá no segundo dia, quando os franceses defrontarem o bicampeão olímpico Fiji, a força mais formidável no formato condensado de râguebi de sete.

Os homens dos EUA enfrentam a França e Fiji na quarta-feira, o que lhes dá uma visão única de dois favoritos ao título.

"Quando entramos nesse ambiente, além de talvez 14 jogadores, mais ou menos 50 amigos e familiares que vêm nos apoiar, a equipe e as pessoas que assistem pela TV, sabemos que seremos nós contra 69 mil pessoas", disse o capitão dos EUA, Kevon Williams.

"Estamos bem com isso, preparámo-nos para isso, aperfeiçoámo-nos e dissemos: 'Somos só nós'.

"Tudo o que vamos ver é a camisola francesa, por isso vamos estar preparados."

França foi anfitriã do Campeonato do Mundo de Rugby no ano passado e a seleção nacional voltou a não conseguir levantar o título. Foi finalista por três vezes no maior torneio do desporto.

Com a estrela incontestável do futebol de 15 a juntar-se às suas fileiras, França atingiu o auge no formato de râguebi de sete em 2024. Dupont ajudou os franceses a conquistar um lugar na World Series pela primeira vez em 19 anos, e depois coroou o feito com uma vitória na final da série em Madrid.