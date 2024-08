Starmer em Paris para discutir com Macron o pós-Brexit

De Euronews

Primeiro-ministro britânico já deixou claro que estabelecer relações mais próximas com a Europa não significa reverter o brexit.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, vai reunir-se com o presidente francês Emmanuel Macron, em Paris, para dois dias de conversações com o objetivo de redefinir a relação pós-Brexit do Reino Unido com a União Europeia (UE).

A visita servirá também para dar um novo ímpeto às relações franco-britânicas.

A viagem de Starmer à capital francesa segue-se à sua deslocação à Alemanha, onde anunciou planos para elaborar um novo tratado de parceria entre Londres e Berlim, abrangendo a defesa, a segurança energética, a ciência e a tecnologia.

Brexit é para manter

Keir Starmer já disse que quer estabelecer laços mais estreitos com a Europa, ressalvando, ainda assim, que isso não significa reverter o Brexit.

O líder do governo britânico já anunciou também que não tem planos para aderir ao esquema de mobilidade juvenil da UE, que daria aos jovens do bloco europeu o direito de viver e trabalhar no Reino Unido e vice-versa.