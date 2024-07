Paris 2024: previsões do quadro de medalhas, factos, programa do dia de abertura e quais os recordes que poderão ser batidos

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 arrancam já na quarta-feira, ainda antes da cerimónia de abertura na sexta-feira. Saiba tudo sobre as previsões do quadro de medalhas, os locais e os recordes esperados.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 arrancam esta quarta-feira com os primeiros jogos de futebol e râguebi de sete, antes da cerimónia de abertura na sexta-feira às 18:30 (hora de Lisboa).

Os jogos decorrerão até 11 de agosto, mas o entusiasmo já é enorme. Segundo os organizadores, esta edição já vendeu mais bilhetes (8,6 milhões) do que todos os Jogos Olímpicos de verão anteriores, ultrapassando os 8,3 milhões de Atlanta 1996.

Também já foram vendidos mais de um milhão de bilhetes para os Jogos Paralímpicos.

A 33.ª edição dos Jogos realiza-se em 35 locais, principalmente em Paris, mas também noutras cidades francesas como Lille, Marselha, Lyon, Nice e na ilha do Taiti, no Pacífico.

Paris 2024 terá uma forte componente urbana, com várias competições realizadas em locais emblemáticos como os Campos Elísios, a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, os Invalides e a Ponte Alexandre III, com o objetivo de manter os atletas e os cidadãos o mais próximo possível.

Paris foi embelezada com uma operação monumental de limpeza do Sena e muitos locais foram renovados para evitar a construção de novos edifícios, uma vez que o objetivo de Paris 2024 é reduzir a pegada de carbono em 50%, em comparação com os jogos anteriores.

O Grand Palais acolherá a esgrima e o taekwondo e a Ponte Alexandre III acolherá o ciclismo de estrada, a maratona de natação e triatlo AP/Aurelien Morissard

EUA mais representados, russos e bielorrussos na equipa neutra

No total, participam 206 equipas, com 10.500 atletas.

Os EUA são o país mais representado com 592 atletas, seguidos da França (573), Austrália (460), Alemanha (427), Japão (404), China (388), Espanha (382), Itália (361) e Grã-Bretanha (327). As delegações mais pequenas - com apenas um atleta cada - são as do Belize, Lesoto, Malawi, Malta, Monserrate e Nauru.

Haverá também uma equipa de refugiados, a maior de sempre nos Jogos Olímpicos, com 35 atletas, na sua maioria provenientes da Síria, do Irão e do Afeganistão.

A Rússia e a Bielorrússia estão proibidas de participar devido à invasão de Moscovo e à guerra em curso na Ucrânia, mas os seus atletas não estão proibidos e irão competir com a equipa Individual neutra.

Previsões: EUA e China devem dominar novamente o quadro de medalhas

De acordo com as previsões da Gracenote-Nielsen, os EUA deverão conquistar o maior número de medalhas em Paris 2024 (123), melhorando o resultado de Tóquio 2020 (113).

Se a equipa dos EUA corresponder às expetativas, será a oitava vez consecutiva que fica no topo da tabela dos Jogos de verão.

Prevê-se que a China volte a ficar em segundo lugar, com 87 medalhas, menos duas do que em Tóquio 2020. A Grã-Bretanha, também conhecida como Team GB, deverá terminar em terceiro lugar, seguida da França, embora se espere que os anfitriões conquistem mais medalhas de ouro.

Os EUA são o maior vencedor de medalhas de sempre nos Jogos de verão (2.981), seguidos da URSS (1.204), da Grã-Bretanha (948), da Alemanha (892) e da França (835).

Previsão VMT/Nielsen da Gracenote para o quadro de medalhas de Paris 2024 Gracenote’s VMT/Nielsen

Recordes individuais e de equipa

A 10 de agosto, a equipa dos EUA e a estrela da NBA Kevin Durant poderão ter a oportunidade de se tornar o primeiro atleta masculino a ganhar quatro medalhas de ouro em qualquer desporto coletivo, se os EUA conquistarem a quinta medalha de ouro consecutiva.

O recorde, no entanto, pode ser igualado no dia seguinte, caso a França triunfe no andebol masculino, já que Nikola Karabatić ganharia o seu quarto ouro olímpico, depois de Pequim 2008, Londres 2012 e Tóquio 2020. O jogador deverá reformar-se após estes Jogos de verão.

Na frente feminina, a atleta de hipismo alemã Isabell Werth e a nadadora americana Kate Ledecky têm a oportunidade de fazer história ao ganhar o maior número de medalhas de ouro olímpicas em qualquer desporto. O atual recorde feminino é detido pela ginasta soviético-ucraniana Larisa Latynina, que recebeu nove medalhas de ouro durante a sua carreira.

A atiradora georgiana Niko Salukvadze poderá aumentar o seu recorde de participação no maior número de Jogos Olímpicos, uma vez que Paris 2024 marcará a sua décima participação. A sua primeira participação remonta a Seul 1988.

O atual recorde de todos os tempos - tanto para homens como para mulheres - pertence ao cavaleiro canadiano Ian Millar, que competiu competiu em dez Jogos Olímpicos de 1972 a 2012, faltando apenas os Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980 devido ao boicote canadiano.

Kevin Durant posa para uma fotografia com a sua medalha de ouro durante a cerimónia de entrega de medalhas do jogo de basquetebol nos Jogos Olímpicos de verão de 2020 AP/Eric Gay

Nos desportos coletivos, a equipa dos EUA poderá bater outros recordes com as suas equipas femininas de basquetebol 3x3 e 5x5.

Se ganharem uma medalha de ouro na Arena de Bercy, a 11 de agosto, será a oitava medalha consecutiva desde Atlanta 1986, batendo assim o recorde do maior número de medalhas de ouro olímpicas consecutivas em qualquer desporto coletivo.

O recorde atual está empatado com o colegas masculinos dos Estados Unidos, que conquistaram sete medalhas de ouro entre Berlim 36 e Roma 68.

Programa do dia de abertura: Os jogos começam com o futebol e o râguebi

As competições propriamente ditas em Paris 2024 começam na quarta-feira, dois dias antes da cerimónia de abertura.

O futebol e o râguebi de sete abrem as competições. Eis o programa do primeiro dia:

Futebol, fase de grupos

Argentina x Marrocos (14:00, Saint-Étienne)

Uzbequistão-Espanha (14:00, Paris)

Guiné - Nova Zelândia (16:00, Nice)

Egipto x República Dominicana (16:00, Nantes)

Iraque x Ucrânia (18:00, Lyon)

Japão-Paraguai (18:00, Bordéus)

França-EUA (20:00, Marselha)

Mali x Israel (20:00, Paris)

Râguebi, grupo masculino

Austrália-Samoa (14:30, Paris)

Argentina x Quénia (15:00, Paris)

França x Estados Unidos (15:30, Paris)

Fiji-Uruguai (16:00, Paris)

Irlanda x África do Sul (16:30, Paris)

Nova Zelândia x Japão (17:00, Paris)

Austrália x Quénia (18:00, Paris)

Argentina x Samoa (18:30, Paris)

França x Uruguai (16:00, Paris)

Fiji x Estados Unidos (19:30, Paris)

Surfistas no topo de uma onda em Teahupo'o, Taiti, Polinésia Francesa AP/Daniel Cole

As novas modalidades: Breakdance, skate e surf

Nas últimas edições dos Jogos Olímpicos foram introduzidos novos desportos com o objetivo de envolver mais comunidades e gerações mais jovens.

O breakdance será o mais recente desporto a estrear em Paris, enquanto outras modalidades como o skate, a escalada desportiva, o BMX freestyle e o surf foram introduzidos em Tóquio em 2020.

O surf é a única modalidade que se realiza fora da França continental, no território ultramarino do Taiti. As competições decorrerão em Teahupo'o, conhecido pelas suas ondas grandes e poderosas.

No total, 32 desportos estarão presentes em Paris 2024, abrangendo 48 disciplinas.