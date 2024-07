O “desporto nacional” francês ficou fora dos Jogos Olímpicos

De Euronews com AP

O popular jogo da petanca, concebido na sua forma atual na Provença no início do século passado, ficou fora dos Jogos Olímpicos. Jogadores sentem alguma frustação.

França vai acolher em breve os Jogos Olímpicos, mas há um desporto francês que não vai estar presente na competição: a petanca.

Já há muito que os representantes desta modalidade gostavam de ver a petanca com outro reconhecimento e, sendo um jogo com origem francesa e tão jogado em Paris, os Jogos Olímpicos de 2024 seriam uma oportunidade e montra ideal. Mas tal não aconteceu.

Em abril, em entrevista ao jornal reginal de Paris, Ouest-france, o campeão do mundo de petanca, Dylan Rocher lamentou a exclusão da modalidade. “A petanca é um desporto francês, nascido em França, e em Paris pensámos que tínhamos uma oportunidade. É uma pena, era o agora ou nunca”, disse.

Dylan Rocher é jogador da modalidade e já foi campeão do mundo sete vezes. Agora sente-se "um pouco desacreditado".

Apesar de ser um jogo "nacional de França", é uma modalidade está presente em todos os continentes e é praticada por milhões de pessoas.

O popular jogo nasceu em La Ciotat, uma pequena cidade da região de Provença, no início do século passado, e é mais popular do que nunca em Paris.

Outra luta da petanca

Num campo isolado do famoso bairro parisiense de Montmartre, todos os dias, pessoas de todas as idades e estratos sociais vão ao clube CLAP - Club de pétanque à Montmartre - para jogar uns contra os outros, num exercício de democracia, uma vez que a petanca não faz distinção entre as diferentes classes.

Mas situação está a complicar-se para o clube pois o terreno onde os seus membros jogam pertence à Câmara Municipal de Paris e as autoridades querem transformá-lo num espaço de uso público.

Foi lançado um concurso e um hotel de luxo, da zona, concorreu e ganhou com o projeto de criação de um jardim.

O CLAP está a lutar contra a proposta em tribunal, mas não está a ter grandes resultados. Atualmente, os membros revezam-se a dormir em tendas para evitar que o clube seja despejado.

Uma das soluções propostas é que o clube possa continuar a jogar no terreno um dia por semana, mas os membros do CLAP votaram contra esta opção e esperam que um clube com 53 anos não desapareça.

O jogo agora é no campo judicial onde se espera uma batalha difícil.

Uma parisiense atira uma bola de metal enquanto joga petanca com os seus amigos em Paris, sábado, 7 de agosto de 2010 Michel Euler/AP

Tradição da petanca em França

Associada às tardes de verão e às praias arenosas de muitas cidades mediterrânicas, a petanca joga-se frequentemente em França, em terra batida ou gravilha, e é já considerado um desporto nacional.

Com a reputação de ser um “jogo para velhos”, em Paris parece estar a florescer com uma nova geração.

Por exemplo, no clube ASB XII os membros têm um perfil jovem e, por vezes, até 800 pessoas enchem os campos para jogar e festejar até tarde com música, comida e bebida. Para muitos, é o pretexto ideal para se encontrarem com os amigos e promover o convívio social.

Uma vez que a petanca não exige grande aptidão física, e pode mesmo ser jogada por pessoas com algumas deficiências, é um passatempo muito acessível.