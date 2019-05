Coreia do Norte retoma testes com mísseis

Tamanho do texto

Depois de um ano e meio de pausa, a Coreia do Norte retomou os testes com mísseis.

Segundo a agência de notícias estatal de Pyongyang, Kim Jong-un “supervisionou ensaios de lança-foguetes múltiplos de longo alcance e de armas táticas teleguiadas” na direção do mar do Japão.

Segundo a agência, o exercício serviu para inspecionar as capacidades operacionais e a precisão do disparo.

Os testes acontecem numa altura de estagnação do diálogo entre Pyongyang e Washington, sobre o processo de desnuclearização.

O presidente dos Estados Unidos já regiu aos testes deste sábado.

Na conta do Twitter, Donald Trump afirmou que Kim Jong-un não vai quebrar os acordos estabelecidos e que não vai fazer nada que possa impedir o desenvolvimento do grande potencial económico da Coreia do Norte.