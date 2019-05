John Wick está de volta.

Por mais que queira deixar o submundo, o ex-assassino a soldo não consegue parar de matar.

No terceiro capítulo da série, o personagem interpretado pelo canadiano Keanu Reeves, tem a cabeça a prémio e tenta fugir de Nova Iorque antes que seja tarde demais, como revela o ator.

"O Capítulo Três começa logo após o Capítulo Dois. John está a correr pela sua vida, tem uma hora. Winston, o gerente do New York City Continental, tornou-o excomungado. E há um contrato aberto pela Mesa Alta porque no Capítulo 2 matei um membro da Mesa Alta no Continental quebrando as regras. Então as regras têm consequências e é o John Wick a tentar encontrar uma saída, a tentar encontrar uma maneira de sobreviver."

Halle Berry, Laurence Fishburne ou Anjelica Huston são alguns dos atores que também participam neste terceiro filme cujas cena de ação estão a ser bastante elogiadas pela critica e por Reeves.

"Gosto mesmo de lutas nos filmes e de tudo o que envolve. Fizemos um pouco de equitação e um tiroteio a cavalo e uma luta de espadas em motos. É John Wick, é louco, mas é realmente divertido."

Depois do primeiro filme em 2014 e da sequela em 2017, "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum" estreia nas salas de cinema portuguesas a 16 de maio.