Maduro e Guaidó pedem apoio ao Exército

Num sábado marcado por manifestações pró e contra Nicolas Maduro, os apoiantes de Juan Guaidó entregaram às tropas de uma base militar em Caracas uma proposta de apoio ao autoproclamado presidente interino, à constituição e aos venezuelanos.

Juan Guaidó continua a pedir o apoio das forças armadas. Este sábado, convocou marchas em direção aos principais quartéis do país.

“Oitenta por cento do exército não concorda com a política deste regime. Quem pode estar satisfeito com um salário de dez dólares por mês? É impossível pagar as despesas, dar apoio à família”.

Na resposta à mobilização convocada por Guaidó em direção às bases militares, Nicolás Maduro deixou o exército em alerta e preparado para um eventual ataque dos Estados Unidos.

"Dizemos aos traidores, à oligarquia golpista, ao imperialismo, o slogan que marca este tempo histórico. Que seja ouvido até em Washington: Leal para Sempre"!