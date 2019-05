"Estado da União": cimeira da UE, clima e Irão

A União Europeia realizou, em Sibiu (Roménia), uma espécie de primeira cimeira pós-Brexit, seis meses antes da nova data para o Brexit, que é 31 de outubro. Theresa May esteve ausente, uma vez que a reunião debateu, informalmente, as prioridades para o futuro da Europa.

Este é o tema de abertura do "Estado da União", programa que passa em revista a atualidade europeia da semana.

Outros temas abordados são o plano apresentado por oito Estados-membros da União Europeia para reduzir as emissões de CO2 para o zero até 2050; e o risco de colapso do acordo nuclear com o Irão, depois do governo de Teerão ter anunciado que planeia cancelar alguns dos seus compromissos.

Destaques na agenda da próxima semana:

13 de maio

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, vai reunir-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca (Washington, EUA).

14 de maio

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergej Lavrov, recebe o homólogo norte-americano, Mike Pompeo, em Sotchi (Rússia).

15 de maio

Os candidatos à presidência da Comissão Europeia vão participar num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Será o único a reunir todos os principais candidatos a suceder a Jean-Claude Juncker.