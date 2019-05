Polónia: Entre o futuro europeu e a ameaça eurocética

Mais de uma década depois da adesão à União Europeia, números indicam que cerca de 91% dos polacos aceita a presença do país no bloco comunitário enquanto 85% acredita no impacto positivo para a economia do país.

"Para grande parte dos polacos trata-se de uma verdadeira comunidade em que participam e na qual podem ter alguma influência", sublinhou, em entrevista à Euronews, Jarosław Flis, sociólogo na Universidade Jaguelónica de Cracóvia.

O entusiasmo não surpreende o antigo ativista da oposição Bogusław Sonik, que integra o Parlamento Europeu desde as primeiras eleições europeias na Polónia.

"Os polacos têm vínculos com a liberdade. Sempre quiseram fazer parte do mundo livre ocidental", acrescentou o eurodeputado.

Os ventos de mudança foram sentidos pela população, que não esquece o período da Guerra Fria e da dependência da União Soviética.

O presidente polaco, Andrzej Duda, propôs a inclusão na Constituição da adesão do país à União Europeia: "A Europa somos nós. A União Europeia somos nós. Todos os que tentam colocar em causa a nossa presença na União Europeia estão a agir contra os interesses da Polónia. O nosso objetivo e a nossa tarefa é desenvolver uma Polónia moderna numa Europa unida."

Se, por um lado, a União Europeia junta pessoas, por outro divide a classe política. A campanha eleitoral tem sido dominada por acusações relacionadas com o "Polexit", a saída da Polónia da União Europeia.

"Temos uma grande escolha diante de nós: optar entre uma Polónia forte, rica e democrática numa Europa forte ou entre o que é atualmente - um Estado partidário a caminho de uma saída da União Europeia", lembrou Grzegorz Schetyna, líder da Coligação Europeia (KE), formada pelo partido da oposição Plataforma Cívica (PO) e que integra o Partido Popular da Polónia (PSL), a Aliança Democrática de Esquerda (SLD), os Verdes e outros pequenos partidos.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, apelou à continuidade: "Apelo a todas as forças políticas para debatermos porque essa é a essência da democracia, mas sem comprometer a nossa posição na Europa."

As sondagens indicam que a maioria dos assentos serão conquistados pelo partido conservador eurocético Lei e Justiça (PiS).

Leszek Kabłak, Euronews - A escala de apoio a favor da União Europeia significa que uma saída da Polónia não passa de ficção. Esta ideia representaria praticamente um suicídio político para qualquer partido no país.