"Frankie", o filme 'made in Portugal' em competição pela Palma de Ouro

Isabelle Hupert juntou-se às estrelas que já passaram pela passadeira vermelha deste Festival de Cannes.

A atriz francesa, que posou ao lado do elenco no qual estava também o ator português Carloto Cotta, é a protagonista de "Frankie", o filme do realizador Ira Sachs, conhecido pelos filmes “Married Life” (2009), “Love is Strange” (2016) e “Little Men” (2017), que está em competição pela Palma de Ouro e foi inteiramente rodado em Portugal.

"Frankie" conta a história de uma famosa atriz francesa que junta família e amigos para umas férias em Portugal depois de saber que tem apenas alguns meses de vida.

Esta coprodução entre França e Portugal tem também outros rostos conhecidos no elenco, como Marisa Tomei, Brendan Gleeson ou Greg Kinnear. A obra recebeu financiamento do ICA, Fundo de Turismo e Cinema e RTP, contando ainda com o apoio da Câmara Municipal de Sintra.

"Frankie" tem estreia prevista nos cinemas portugueses para Outubro de 2019.