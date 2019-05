Almodóvar e Banderas com "Dor e Glória" em Cannes

Tamanho do texto

Pedro Almodóvar apresentou esta sexta-feira no Festival de Cannes a sua mais recente tentativa de estrear como vencedor de uma Palma de Ouro.

"Dor e Glória" estreou em Espanha a meio de março, onde foi muito bem recebida pela crítica, e chega agora ao mítico festival do sul de França como um dos favoritos ao prémio final..

Este 21.° filme do currículo de Almodóvar apresenta-se em Cannes exatamente vinte anos depois de "Tudo Sobre Minha Mãe", uma longa metragem em que contou a atriz Penélope Cruz num papel secundário e com a qual concorreu pela primeira vez à Palma de Ouro. Não a ganhou, mas viria a receber no ano seguinte, em Hollywood, o Óscar de melhor filme de língua não inglesa.

A atriz espanhola, que então saltou pèara o estrelado internacional, volta agora a colaborar com o realizador, mas os holofotes deste "Dor e Glória" recaem em Antonio Banderas.

O ator interpreta um cineasta aclamado, a atravessar uma fase menos boa na carreira.

Pedro Almodóvar admitiu ter-se inspirado na própria vida para escrever o argumento de um filme onde a figura maternal volta a ser colocada em destaque pelo realizador, num papel, aqui, partilhado por Penélope Cruz e Julieta Serrano, encarnando "Jacinta", a mãe do protagonista, em diferentes épocas

Dor e Glória tem estreias previstas a treze de junho no Brasil e a cinco de setembro em Portugal.