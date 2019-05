Manga à conquista do mundo

Os olhos grandes, as expressões faciais acentuadas, traços de uma narrativa visual japonesa que passou a fenómeno multimédia global. A banda desenhada nipónica, também conhecida como "manga" tem conquistado o mundo.

Em Londres, o Museu Britânico abre portas à maior exposição de manga fora do Japão. Tim Clarke é curador no departamento asiático do museu e explica que "manga é uma forma de arte incrivelmente democrática. É muito barata e cobre todos os assuntos. No Japão, toda a gente lê manga, no comboio, no escritório quando devia estar a trabalhar, mas, nos últimos 10, 20 anos, espalhou-se pelo mundo. Quase toda a gente no mundo lê agora obras deste género".

Estiima-se que o universo manga remonte ao final do século XII, vindo desde então a inspirar artistas a contar as histórias do dia-a-dia, numa linguagem gráfica própria.

A exposição de manga vai estar no Museu Brtiânico de 23 de maio a 26 de agosto.