Turismo moçambicano premiado nos Word Travel Awards

A cerimónia de entrega dos World Travel Awards para a região de África e do Oceano Índico decorreu, este ano, nas Maurícias, no Oceano Índico.

O resort moçambicano Anantara Medjumbe Island Resort venceu o prémio do melhor Resort romântico, do World Travel Awards. Os chamados Óscares do Turismo estão divididos em várias categorias, do melhor destino romântico, ao hotel com menos impacto ambiental.

Os prémios distinguem "a excelência, o talento, as novas ideias e a criatividade", sublinhou Graham Cooke, fundador dos World Travel Awards. "Na maioria dos casos, está provado que esses aspetos podem melhorar os negócios e a competitividade", acrescentou Graham Cooke.

Maurícias buscam lugar ao sol na indústria do turismo

As Maurícias procuram um lugar ao sol na competitiva indústria mundial do turismo. "No ano passado, acolhemos a Fórum Africano da Energia que se desenrolou na costa oeste das Maurícias. Este tipo de eventos coloca-nos no mapa mundial e é isso que queremos alcançar", disse Ivan Collendavelloo, vice-primeiro-ministro das Maurícias.

Maurícias destacam-se no Turismo de Aventura

Este ano, as Maurícias destacaram-se na categoria Turismo de Aventura. As ilhas do Oceano Índico esperam chegar aos dois milhões de turistas por ano.

"O Turismo vai ser a principal indústria do país no futuro, por isso, vai ser um setor importante da nossa economia. Hoje, como pode ver, temos muitas atividades marítimas. Encorajamos os turistas a saírem do hotel, a conhecerem o país e as pessoas, porque estamos num país vibrante onde acontecem muitas coisas do ponto de vista cultural e religioso", declarou Anil Kumarsingh Gayan, ministro do Turismo das Maurícias.

Os planos para o futuro das Maurícias passam também por criar parcerias com outros territórios como a vizinha Ilha da Reunião, um dos departamentos ultramarinos da França.