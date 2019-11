Filipinas e Montenegro em destaque no World Travel Market

Todos os anos, o World Travel Market em Londres acolhe milhares de representantes dos setores das viagens e do turismo.

O evento britânico dedicado ao turismo é um dos encontros privilegiados da indústria do turismo. Este ano, as Seicheles foram um dos destinos em destaque. As 115 ilhas situadas no oeste do Oceano Índico querem oferecer mais do que águas cristalinas e areia branca. "Quando visitam um país, as pessoas querem sentir que são especiais e ir para além do superficial, querem conhecer e aprender coisas sobre o país. Por isso, nós não temos apenas hotéis de cinco estrelas, temos casas típicas que oferecem uma experiência autêntica das Seychelles. O turista pode conviver de perto com uma família, pode ficar alojado numa casa de forma autónoma ou numa casa de hóspedes, onde pode aprender coisas sobre a vida real nas Seicheles, comer um peixe grelhado no churrasco e pequenas coisas que talvez não experimentasse se estivesse alojado num grande hotel", frisou Sherin Francis, diretora do Conselho de Turismo das Ilhas Seicheles.

O turismo do bem-estar nas Filipinas

A secretaria do Turismo das Filipinas esteve em Londres para promover a riqueza cultural do país, marcada por influências asiáticas, europeias e americanas. Uma das apostas recentes das Filipinas é o turismo da saúde e do bem-estar. "Temos quintas onde as pessoas podem perder peso e podemos acolher pessoas com uma alimentação vegana. Temos também resorts que combinam bem-estar e mergulho. Atualmente, o mergulho é um dos principais produtos das Filipinas e queremos oferecer alguns dos melhores locais de mergulho do mundo. Tudo depende do tipo de mergulho que a pessoa deseja: mergulhar livremente ou com escafandro, explorar naufrágios, ver tubarões, ver tubarões-baleia, temos de tudo nas Filipinas”, disse Roberto P. Alabado III, Secretário-adjunto, da Secretaria do Turismo das Filipinas.

Desporto e meditação no Japão

O Japão é outro dos destinos turísticos que aposta no turismo do bem-estar ligado à natureza, à cultura e à tradição. "A pessoa pode obviamente descobrir as gueixas e os samurais, aspetos autênticos do Japão. Mas há outras coisas, como o esqui, que são um mercado importante para nós. Muita gente não sabe que o Japão tem algumas das maiores estâncias de esqui do mundo. Setenta por cento do país tem montanhas, o que é fenomenal. Há também o mergulho e vários desportos ar livre. O turismo do bem-estar está bem servido com atividades como a meditação, a meditação com monges nas montanhas e estadias em templo. São os aspetos mais relaxantes e meditativos do Japão. Temos também banhos na floresta", afirmou Matthew Joslin, gestor de marketing e comunicação da Organização Nacional de Turismo do Japão.

As belezas naturais do Montenegro

O Montenegro foi outro dos países presentes no World Travel Market em Londres. A república dos Balcãs oferece paisagens montanhosas e uma costa a perder de vista, locais ideais para todo o tipo de desportos. "O Montenegro é um país de vida e de história com uma beleza sem precedentes. Possui o único fiorde do Mediterrâneo e o segundo desfiladeiro mais profundo do mundo. Há muitas coisas para ver aqui. As praias, os rios e muitas formas de passar as férias. Pode alugar um iate, velejar, nadar, fazer caminhadas, esquiar. É possível fazer praticamente tudo num espaço muito pequeno", frisou Pavle Radulovic, Ministro do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Montenegro.