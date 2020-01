Tecnologias da saúde e do ambiente na Feira de Eletrónica em Las Vegas

As tecnologias digitais na área da saúde e do ambiente são alguns dos grandes destaques da edição 2020 da Feira de Eletrónica de Consumo (Consumer Electronics Show) em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Uma empresa apresentou um dispositivo que monitoriza as mudanças no comportamento dos idosos e alerta familiares e médicos para possíveis problemas de saúde, através de uma aplicação. A nova tecnologia implica a recolha dos dados pessoais dos utilizadores,. A empresa que comercializa o aparelho garante que não há razões para preocupação. "O uso de um aparelho de monitorização, suscita sempre questões em relação à privacidade. Mas é preciso que haja um equilíbrio", disse à euronews Satish Movva, presidente e fundador da empresa CarePredict. "Não usamos câmaras. Não colocamos câmaras na casa de banho e no quarto para observar a pessoa. Registamos certos dados, como o movimento dos braços e a localização da pessoa dentro de casa. São informações bastante neutras", explicou o responsável.

Tecnologias amigas do ambiente

Tradicionalmente, a Feira de Las Vegas é um momento propício ao debate. A inteligência artificial, a rede móvel 5G e a robótica são alguns dos temas mais debatidos no evento. Este ano, as questões ambientais mereceram especial atenção. A empresa holandesa 20tree apresentou uma tecnologia que combina inteligência artificial com imagens de satélite para monitorizar florestas e espaços verdes urbanos que permite avaliar parâmetros como a temperatura do ar e a poluição.

Caixa para mercadorias ligada à Internet

Uma startup francesa criou uma tecnologia para ajudar empresas e particulares a reduzir o desperdício de embalagens de cartão. Trata-se de uma caixa inteligente ligada à Internet destinada ao transporte de mercadorias. Graças ao GPS, o cliente pode seguir a encomenda à distância. "O nosso produto ajuda a responder à crise ambiental, nomeadamente o problema dos plásticos que acabam no oceano. Com a nossa solução não precisamos de plástico. Esse problema fica resolvido. A caixa é reutilizável milhares e milhares de vezes, contrariamente às caixas de cartão, o que também contribuiu para reduzir as emissões de CO2", disse à euronews Emmanuel Lemor, responsável da Living Packets.