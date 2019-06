"Estado da União": Viragem na Dinamarca, futuro PE

Tamanho do texto

A poeira assentou um pouco após as eleições europeias, mas outros escrutíneos dão-nos mais dados sobre a mudança a acontecer na paisagem política europeia. As eleições na Dinamarca foram marcadas pelos temas do clima e da migração.

Os socialistas prometeram manter as restrições da direita na migração, mas virar mais à esquerda na politica ambiental, tendo ganho nas urnas.

Este é o tema de abertura do "Estado da União, um resumo da atualidade europeia semanal produzida pela delegação de Bruxelas. Outros temas em destaque são as soluções para o problema da migração segundo um médico italiano que foi eleito eurodeputado e a lista de eurodeputados em espera por causa do Brexit.

Destaques na agenda da próxima semana:

10 de junho:

Reunião anual da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, para analisar o relatório sobre o Futuro do Trabalho

11 de junho:

A líder do governo regional da Escócia, Nicola Sturgeon, visita Bruxelas para discutir os laços entre a Escócia e a União Europeia após a saída do Reino Unido

15 de junho:

Tomada de posse de Zuzana Caputova como Presidente da Eslováquia