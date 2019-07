Boris Johnson tem do seu lado a maioria do Partido Conservador, mas parece não reunir grande consenso na rua. Ainda antes de a vitória ter sido anunciada, esta terça-feira, centenas de manifestantes reuniam-se, na véspera, frente a Downing Street, para contestar o novo governo do país, pós-May.

Boris Johnson sucede a Theresa May como primeira-ministro, após conquistar a liderança do Partido Conservador, esta terça-feira (23 de julho).