Do "sexo, drogas e rock 'n' roll" ao "terror" - o cinema de verão

Filmes para o verão.... muito sexo, drogas e rock 'n' roll em "Animais", realizado pela australiana Sophie Hyde. Baseado no romance de Emma Jane Unsworth, o filme "segue" Tyler e Laura, duas grandes amigas que nutrem uma paixão pela vida boémia até que Laura compromete-se com um pianista que deixa de beber... As prioridades acabam por mudar. Holiday Grainger e a norte-americana Alia Shawkat interpretam os principais papéis.

Outro filme baseado num livro bem-sucedido... "Onde vais, Bernardete" com Cate Blanchett no papel de Bernadette Fox, uma mãe dedicada e esposa exemplar que um dia revive uma gosto antigo que a leva a uma aventura épica e faz redescobrir a paixão pela vida. Baseado no romance de Maria Semple, que esteve um ano na lista de bestseller do New York Times, "onde vais Bernardete é realizado por Richard Linklater.

Se estiver na virado para filmes de animação...Buñuel, no labirinto das tartarugas, uma longa-metragem espanhola que se centra na história verídica de Luis Buñuel em 1930. em Paris. O cineasta surrealista não consegue financiamento para a sua próxima obra depois do lançamento do escandaloso "L'age d'or" até que o seu amigo ganha o jackpot na lotaria e financia-lhe o filme Las Hurdes: Terra sem pão, passado na remota região montanhosa em Espanha. Esta coprodução europeia já venceu vários prémios em festivais de cinema internacionais.

Se preferir ficar arrepiado sempre pode ver "Histórias de terror para conta no escuro", produzido pelo aclamado e vencedor de dois Óscares, Guillermo del Toro e realizado pelo norueguês André Øvredal . Um grupo de miúdos dos anos 60 numa longínqua povoação norte-americana descobre o lendário livro Histórias de terror para conta no escuro. Quando Stella Nicholls lê o livro os monstros das histórias ganham forma e começam a ataca-la e aos amigos.