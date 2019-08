Eubeia em estado de emergência

Tamanho do texto

Várias aeronaves e bombeiros no terreno lutaram contra o fogo que destruiu grandes extensões de floresta na ilha grega de Eubeia, na terça-feira. Mas, esta quarta-feira, com vento forte e temperaturas altas, as chamas voltaram a eclodir.

O estado de emergência foi declarado na lha densamente florestada, a leste de Atenas, onde arderam mais de mil hectares de floresta.

O incêndio obrigou a um pedido de ajuda a outros países europeus. A Itália enviou dois aviões e equipamento de combate a incêndios.

A cruz vermelha helénica apoia a população e os bombeiros

"Apoiamos esta população com a evacuação de algumas áreas e fornecemos primeiros socorros em três locais diferentes, tanto aos bombeiros como à população," explicou um dos responsaveis da Cruz Vermelha helénica, John Deligiannis Samaritan.

De acordo com os bombeiros, na terça-feira, quatro aldeias foram evacuadas e centenas de pessoas foram retiradas como precaução, um bombeiro foi hospitalizado após sofrer queimaduras.

"Estou aqui para apoiar o trabalho que é feito pela proteção civil, os nossos bombeiros, a polícia, as forças armadas, todos os voluntários que vieram para combater este grande incêndio. Estou satisfeito com o nível de coordenação, mas ainda há trabalho a fazer," declarou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

Após reunir-se com o primeiro-ministro grego, o comissário responsável pela ajuda da União Europeia, Christos Stylianides, considerou que a "a situação em Eubeia foi muito difícil e permanece difícil."