Governo está aberto ao diálogo com os agricultores, mas sem bloqueio das estradas

Tractores em Malgara
Tractores em Malgara
Direitos de autor amna
De Ioannis Karagiorgas
Publicado a
Agricultores intensificaram as mobilizações em toda a Grécia, com tratores a bloquear as estradas.

Os agricultores de toda a Grécia estão a intensificar as suas mobilizações, com os bloqueios dos tratores a serem constantemente reforçados, tanto na Tessália como na Macedónia e em Evros.

Em Larissa, os agricultores entraram na cidade e despejaram leite na praça central, antes de prosseguirem a sua marcha para os bloqueios das autoestradas.

Em Serres, os agricultores efetuaram bloqueios simbólicos de estradas e alguns deles contornaram os postos de controlo da polícia e marcharam até à fronteira aduaneira de Promahona.

Na mesma altura, o Primeiro-Ministro Kyriakos Mitsotakis enviou uma mensagem ao mundo agrícola: "Estamos sempre abertos a um diálogo coordenado. Mas penso que os nossos agricultores também compreendem que ações extremas, encerramentos prolongados de estradas, encerramentos de alfândegas, encerramentos de aeroportos, são ações que não ajudam os seus esforços. Causam problemas a outros grupos sociais, tanto mais que o governo se comprometeu a fazer de dezembro um mês de apoio substancial ao rendimento, com o pagamento de montantes substanciais".

Os agricultores, no entanto, não dão sinais de recuar e esperam-se decisões nos próximos dias sobre o andamento da sua mobilização.

