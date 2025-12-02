Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Em protesto, agricultores gregos espalham leite, feno e trigo na estrada, Larissa, Grécia, 2 de dezembro de 2025
No Comment

Vídeo. Grécia: agricultores intensificam bloqueios rodoviários em todo o país

Últimas notícias:

Agricultores gregos agravam protestos com bloqueios rodoviários, exigem subsídios em atraso e indemnização total por perdas em culturas e gado; perturbações alastram pelo país

Agricultores por toda a Grécia reforçam os bloqueios rodoviários à medida que os protestos contra subsídios por pagar e a subida dos custos de produção ganham força.

Principais vias, incluindo a E65 e a autoestrada Atenas–Salónica, continuam condicionadas, com tratores alinhados nos principais nós rodoviários.

Em Larissa, produtores de gado entraram na cidade e atiraram leite e trigo para manifestar frustração com as políticas do governo.

Os manifestantes exigem pagamentos imediatos do ELGA e do OPEKEPE e compensações integrais por perdas de culturas e de gado. Estão previstos mais bloqueios esta semana, à medida que o movimento se estende a portos e postos fronteiriços.

