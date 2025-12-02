Vídeo. Grécia: agricultores intensificam bloqueios rodoviários em todo o país

Agricultores por toda a Grécia reforçam os bloqueios rodoviários à medida que os protestos contra subsídios por pagar e a subida dos custos de produção ganham força.
Principais vias, incluindo a E65 e a autoestrada Atenas–Salónica, continuam condicionadas, com tratores alinhados nos principais nós rodoviários.
Em Larissa, produtores de gado entraram na cidade e atiraram leite e trigo para manifestar frustração com as políticas do governo.
Os manifestantes exigem pagamentos imediatos do ELGA e do OPEKEPE e compensações integrais por perdas de culturas e de gado. Estão previstos mais bloqueios esta semana, à medida que o movimento se estende a portos e postos fronteiriços.