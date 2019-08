Plácido Domingo acusado de abuso sexual

O futuro de Plácido Domingo posto em causa pelo seu passado. Uma reportagem da Associated Press acusou o espanhol de assédio sexual, tendo falado com nove mulheres que se queixaram do seu comportamento ao longo de três décadas de carreira, e as reações não se fizeram esperar.

A Ópera de Los Angeles, onde o espanhol é diretor-geral, já anunciou a abertura de uma investigação. Já as Óperas de Filadélfia e São Francisco anunciaram o cancelamento dos espetáculos que tinham previstos com o tenor.

Aos 78 anos de idade, Plácido Domingo é um dos nomes mais conhecidos da Ópera mundial. Após as acusações terem vindo a público, fez saber através de um comunicado que as alegações eram "profundamente perturbadoras e incorretas", acrescentando que acreditava que "todas as suas interações e relacionamentos eram sempre bem-vindas e consensuais".

As mulheres por trás das acusações admitem que não o fizeram mais cedo com medo de prejudicar as suas carreiras.