Festival de Cinema de Sarajevo: uma declaração de amor à Cultura

Pela 25ª vez, Sarajevo presta homenagem ao Cinema num festival que já faz parte do roteiro cultural europeu. O evento começou em 1995, ainda se ouviam os ecos da guerra na Bósnia-Herzegovina.

Surgiu como se fosse uma tábua de salvação cultural e não voltou a perder o espírito de intervenção e combate político.

Danos Tanovic, diretor do festival desde 1995 fala do desígnio deste evento. "Para nós, a questão cultural é matéria de vida ou morte. Não vivemos apenas para comer, ou para sobreviver. Precisamos destes eventos culturais, especialmente em cidades como Sarajevo. Precisamos de juntar pessoas que costumavam olhar-se através de uma arma. Espero que os políticos compreendam a importância de manifestações culturais como esta e comecem a apoiá-las mais do que têm feito - que não tem sido muito," afirma.

O Festival de Cinema de Sarajevo tem este ano como convidados especiais a atriz francesa Isabelle Huppert e o realizador mexicano Alejandro Gonzalez Iñarritu