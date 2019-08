Londres prepara as empresas para Brexit sem acordo

Tamanho do texto

O governo de Londres está a preparar as empresas para o Brexit sem acordo.

A pouco mais de dois meses do prazo estabelecido para a saída do Reino Unido da União Europeia, os serviços de registo das empresas no sistema alfandegário lança-se numa corrida contra o tempo.

O registo é o instrumento que vai permitir às empresas continuarem a negociar com os Estados-membros da União após o Brexit.

Estima-se que 240 mil empresas britânicas tenham laços comerciais com a UE. Até agora, menos de um terço, 72 mil, fizeram o necessário Registo e Identificação de Operador Económico.

As câmaras de comércio britânicas dizem que a auto-inscrição está "muito atrasada", mas ainda assim é apenas "um primeiro passo". Nas próximas duas semanas, todas as empresas registadas para efeitos de IVA que ainda não tenham aderido ao sistema aduaneiro deverão receber um novo número de identificação.

O governo do Reino Unido também anunciou que vai alocar o equivalente a 10 milhões de euros para ajudar a garantir que as empresas tenham os meios necessários para a logísitca nos portos e postos fronteiriços.